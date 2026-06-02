Театр Лесі Українки представить прем’єру вистави «Ой, не ходи, Грицю…»

Постановка створена в межах творчого проєкту «Пошук 2025–2026».

Інтерпретація п’єси Старицького переносить знайому історію кохання і зради у простір сучасних міських околиць - туди, де почуття швидко стають зброєю, а боротьба за увагу та значущість часто важить більше за правду.

Камерний простір сцени концентрує дію навколо одного об’єкта - фотокабіни, яка стає не лише частиною побуту, а й символом ілюзії близькості, потреби бути побаченим і страху зникнути. Це історія про бажання бути потрібним і страх залишитися ніким. І про момент, коли вже запізно - бо кожен зробив свій вибір.

Режисер вистави - Максим Свець, сценографія - Петро Богомазов.

