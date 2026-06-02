У Києві презентували книгу про видатного друкаря, видавця Стефана Кульженка

У столиці відбулася презентація книги, присвячена видатному друкарю, книговидавцю та підприємцю Стефану Кульженку.

Авторкою видання «Справа Стефана Кульженка» є письменниця та редакторка Укрінформу Таїсія Шаповаленко. Книгу видано за підтримки Департаменту суспільних комунікацій КМДА до 190-річчя від дня народження видавця, передає Укрінформ.

Видання присвячене життю та діяльності Кульженка, який пройшов шлях від учня друкарні до власника одного з найбільших поліграфічних підприємств свого часу. Саме у його друкарні було надруковано понад тисячу книг, серед яких унікальні поліграфічні шедеври: «Кіевъ теперь и прежде», «Соборъ св. князя Владимира въ Кіеве», видові альбоми Києва, Житомира, Одеси та навіть Парижа, які зберігають історичний архітектурний образ міст, на сьогодні втрачений.

Таїсія Шаповаленко, дослідниця, авторка книг про мецената Григорія Гладинюка, видавця Стефана Кульженка

Книга також містить нові архівні матеріали. Зокрема, вперше опубліковано витяг із метричної книги Спасо-Преображенської церкви, який уточнює місце народження Кульженка. Крім того, уперше надруковано його духовний заповіт із фондів Державного архіву міста Києва. Обидва документи вносять чимало уточнень у публікації про родину Кульженків усіх попередніх років.

Видання складається з трьох розділів, присвячених родині Кульженків, видавничій діяльності та історії родинної справи: «Рідна Ново-Єлизаветинська», «Кіевское Слово» (не) Кульженка» та «Родинна справа».

До Дня Києва книгу презентували у Національному музеї літератури України та Київській православній богословській академії.

