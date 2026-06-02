Ракетний удар по Дніпру: з-під завалів дістали ще трьох загиблих - кількість жертв зросла до 15
У Дніпрі тривають аварійно-рятувальні роботи на місці ракетної атаки, яка сталася вночі. Кількість загиблих зросла до 15.
Про це в Телеграмі написав начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Укрінформ.
«До 15 зросла кількість загиблих через російський удар по Дніпру цієї ночі. Рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох жінок та чоловіка», - написав він.
Наслідки обстрілу Дніпра / Фото: Микола М'якшиков. Укрінформ
Як повідомлялося, у Дніпрі кількість жертв атаки зросла, серед них – двоє дітей. Постраждало 37 людей.