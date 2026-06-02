На Закарпатті внаслідок ДТП загинув неповнолітній, ще троє - травмовані

На Закарпатті внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув неповнолітній, ще троє зазнали травм.

Про це повідомила у Фейсбуці поліція Закарпатської області, передає Укрінформ.

"2 червня близько 08.20 до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі Київ - Чоп неподалік села Ганьковиця Мукачівського району. Наразі відомо, що водій автомобіля Kia Sorento, рухаючись мокрою дорогою, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з малотоннажним автомобілем Mercedes Sprinter під керуванням 47-річного жителя міста Львів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, автомобілем KIA Sorento керував 18-річний житель села Лісковець Хустського району. Також у салоні перебували троє 17-річних пасажирів.

Унаслідок аварії один із неповнолітніх загинув на місці події, ще двоє - отримали тяжкі тілесні ушкодження та були госпіталізовані до медичного закладу у Сваляві.

Тяжких тілесних ушкоджень зазнав також і водій Mercedes. Його госпіталізували до травматологічного відділення. Керманич Kia значних тілесних ушкоджень не отримав.

"Обох водіїв поліцейські освідували - тверезі. 18-річного закарпатця поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

