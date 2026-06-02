У Києві через масований обстріл пошкоджені 11 закладів освіти

У Києві внаслідок російської масованої атаки 2 червня пошкоджені 11 закладів освіти в у Подільському, Солом’янському та Святошинському районах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на заступника голови КМДА Валентина Мондриївського.

За попередніми даними, пошкоджені п’ять закладів дошкільної освіти, чотири школи, один заклад професійно-технічної освіти та коледж.

«На жаль, російські атаки продовжують завдавати шкоди освітній інфраструктурі столиці. Сьогодні маємо пошкодження 11 закладів освіти у трьох районах міста. Це переважно вибиті та пошкоджені вікна. Разом із районними державними адміністраціями та міськими службами вже працюємо над ліквідацією наслідків. Наше завдання – якнайшвидше відновити заклади та забезпечити безпечні умови для дітей і працівників освіти», – зазначив Мондриївський.

Фахівці проводять обстеження будівель та уточнюють обсяги необхідних відновлювальних робіт.

В КМДА зауважили, що з початку повномасштабного вторгнення Росії освітня інфраструктура столиці регулярно зазнає пошкоджень унаслідок ворожих атак. Загалом від лютого 2022 року пошкоджень зазнали майже 200 закладів освіти Києва. Більшість із них уже відновлені, а на інших об’єктах роботи тривають.

Мондриївський наголосив, що місто продовжує системно відновлювати освітню інфраструктуру, щоб забезпечити безперервність освітнього процесу та належні умови для навчання дітей і роботи педагогічних колективів.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві кількість внаслідок російської масованої атаки 2 червня загинули шестеро, постраждали 79 людей.