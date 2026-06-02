У Кропивницькому попрощалися із чотирма загиблими воїнами

У війні з російськими окупантами загинули Сергій Костенко, Ігор Яворський, Станіслав Печенюк та Сергій Попков - жителі Кропивницького провели воїнів у останню путь.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Кропивницька міськрада у Фейсбуці.

Сергій Костенко народився 10 квітня 1994 року. Був кандидатом у майстри спорту із дзюдо. На початку повномасштабного вторгнення добровільно став до лав ЗСУ, служив водієм-монтажником інженерного відділення та мав статус учасника бойових дій. Воїну було 32 роки. Загинув 25 травня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі Добропілля Донецької області. У нього залишилися батьки, дружина та маленький син.

Ігор Яворський народився 25 травня 1982 року. У мирному житті працював столяром. У серпні 2023 року мобілізувався до лав ЗСУ, де служив гранатометником аеромобільного відділення. 42-річний солдат загинув у бою 17 жовтня 2024 року. З того часу він вважався зниклим безвісти, його загибель підтвердили за результатами ДНК-експертизи.

Станіслав Печенюк народився 10 липня 1994 року. Певний час жив у Канаді, де грав за збірну української діаспори з футболу «Тризуб». Перед повномасштабним вторгненням повернувся в Україну, а 4 березня 2022 року долучився до ЗСУ, де служив старшим навідником. Останній бій 29-річний старший солдат прийняв 11 березня 2023 року поблизу села Водяне Покровського району Донецької області. Особу воїна встановили за збігом ДНК після тривалого перебування у списках зниклих безвісти.

Сергій Попков народився 21 лютого 1979 року. Працював водієм у сфері ремонту доріг, а згодом - у компанії «Нова пошта». До лав ЗСУ став у 2024 році, служив навідником відділення морської піхоти та мав статус учасника бойових дій. Матрос вважався зниклим безвісти із 30 січня 2025 року після бою поблизу села Петропавлівка Донецької області на Покровському напрямку. Загибель 45-річного захисника підтвердив аналіз ДНК.

