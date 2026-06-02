Україна розраховує на дієві відповіді міжнародних партнерів на масовану російську атаку - Зеленський

За його словами, понад 500 працівників ДСНС залучені до ліквідації наслідків нічної російської атаки по містах і громадах.

Основний удар був по Києву, де знову пошкоджені десятки житлових будинків та інша суто цивільна інфраструктура. Відомо про чотирьох загиблих. У лікарнях столиці перебувають 38 людей, усім надається необхідна допомога.

Як зазначив Зеленський, у Дніпрі триває пошуково-рятувальна операція на місці удари по чотириповерховому багатоквартирному будинку. "Частину будинку фактично просто знесли. Девʼять людей було вбито цією атакою, серед них – дитина. Тридцять п’ять постраждалих у місті. Доля ще шести людей невідома. Їхні пошуки будуть тривати стільки, скільки необхідно", – підкреслив глава держави.

За словами Президента, "били росіяни і по енергетиці на Харківщині та критичній інфраструктурі у Харкові. Під ударами були і Київська, Миколаївська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Чернігівська та Хмельницька області".

Загалом за ніч, повідомив Зеленський, "Росія випустила по наших людях 656 ударних дронів та 73 ракети різних типів: балістичні, крилаті, протикорабельні. Масштабна атака і абсолютно прозора заява від Росії: якщо Україна не буде захищена від ударів балістики та інших ракет, ці удари будуть продовжуватися".

"Європі потрібна власна антибалістика, щоб ця війна нарешті могла закінчитись. І обовʼязково потрібна допомога Сполучених Штатів у постачанні ракет до Patriotʼів. Розраховуємо на підтримку наших партнерів та на дієві відповіді на сьогоднішній удар", – наголосив Президент та подякував усім українцям та українкам "за те, що не нехтуєте сигналами повітряної тривоги".

Як повідомляв Укрінформ, сили протиповітряної оборони знешкодили 40 ракет та 602 безпілотники, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 1 червня.

