Мельник - Небензі: Просто припиніть брехати

Про це Мельник сказав у понеділок на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН, скликаному на прохання Румунії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку.

Мельник висловив солідарність із Румунією після інциденту 29 травня, коли російський дрон із вибухівкою порушив повітряний простір країни та влучив у житловий район міста Галац, спричинивши поранення цивільних і руйнування.

Він відкинув заяви постпреда Росії при ООН Василя Небензі про непричетність Москви до атаки та наголосив, що Україна повністю довіряє висновкам румунської влади про російське походження безпілотника.

За словами українського дипломата, інцидент у Румунії не є поодиноким випадком, а вписується у ширшу кампанію залякування європейських держав.

Мельник зазначив, що кремлівські пропагандисти Володимир Соловйов, Ольга Скабєєва та Маргарита Симоньян неодноразово закликали до ударів по європейських столицях, а подібні погрози також лунали від заступника секретаря Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва.

Він наголосив, що атака на Галац мала подвійний месидж. Перший був спрямований проти Румунії та інших країн НАТО як спроба перевірити їхню рішучість і реакцію на наближення російської війни до території союзників.

Крім того, місто Галац має історичне значення для України як місце поховання гетьмана Івана Мазепи.

«Саме тому багато українців не можуть не помічати цю гірку символіку російського дрона, який завдав удару по прекрасному місту Галац у Румунії, але такому тісно пов’язаному зі священною пам’яттю про гетьмана Мазепу», – сказав Мельник.

Він додав, що війна Росії спрямована не лише проти української державності чи території, а й проти української історії та національної ідентичності.

Мельник заявив, що найефективнішим способом захистити громадян Румунії та інших європейських країн від російських атак є недопущення входження російських ракет і безпілотників у повітряний простір України.

За його словами, для цього необхідно суттєво збільшити постачання Україні систем протиповітряної оборони та створити потужний інтегрований щит ППО за участю європейських партнерів.

«Але найбільше Україні потрібне зобов’язання наших європейських і наших американських партнерів активно перехоплювати та знищувати російські ракети й російські безпілотники над територією України», – наголосив дипломат.

Він також закликав розглядати удар по Галацу як поворотний момент, зазначивши, що «найефективнішою відповіддю на поширення Росією війни по всій Європі є не чергове висловлення занепокоєння, а сміливі колективні дії, які позбавлять Росію можливості тероризувати як Україну, так і всіх її сусідів».

Мельник відкинув звинувачення Росії щодо нібито удару по Запорізькій атомній електростанції та закликав Москву звільнити ЗАЕС.

Коментуючи повторні заяви Небензі щодо Старобільська, український дипломат процитував російською мовою фразу з відомого радянського фільму: «Три магнитофона, три кинокамеры заграничные, три портсигара отечественных, куртка замшевая — три».

«Іншими словами, просто припиніть брехати в цій залі», – додав Мельник.

