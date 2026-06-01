Буданов: Зустрічі з депутатами дають реальні результати

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов назвав зустрічі з народними депутатами ефективними і необхідними.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це він заявив під час міжнародного форуму «Архітектура безпеки».

Відповідаючи на запитання про дієвість зустрічей з народними депутатами, які нещодавно провів як Буданов, так і Президент Володимир Зеленський, керівник ОП зазначив, що вони були результативними.

«Я думаю, що останнє голосування показало, що це є ефективним і це є правильно. Така комунікація потрібна і дає реальні результати», - підкреслив він.

Буданов також зазначив, що зустрічається з народними депутатами за необхідності.

«Коли є необхідність - одразу. Не бачу в цьому жодних проблем», - додав він.

За його словами, на таких зустрічах він ділиться інформацією, якої іноді не вистачає депутатам, а також вислуховує побажання щодо взаємодії з Офісом Президента. «Разом якось знаходимо рішення», - підсумував керівник ОП.

Як повідомляв Укрінформ, 25 травня Президент Володиимр Зеленський провів зустріч із фракцією «Слуга народу». Пізніше Глава держави зустрівся з лідерами інших парламентських фракцій.

