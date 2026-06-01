Віткофф і Кушнер планують прибути до Києва та до Москви - Буданов

Американська переговорна делегація на чолі зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером найближчим часом має прибути до Києва.

Цю інформацію журналістам підтвердив керівник Офісу Президента Кирило Буданов під час міжнародного форуму «Архітектура безпеки», передає кореспондент Укрінформу.

«Ми чекаємо - це офіційне повідомлення від Президента було кілька днів тому - зараз, найближчим часом на візит американської делегації. Все, що можу сказати: підтверджую все це, і ми всі готуємося до цієї зустрічі. Вони підтвердили те, що планують прибути найближчим часом до міста Києва і до міста Москви», - сказав Буданов.

Він також висловив думку, що переговорний процес не зайшов у глухий кут. «Оскільки певні процеси тривають, і вони, скажімо так, не зовсім публічні», - зауважив керівник ОП.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News, оприлюдненому 31 травня, заявив, що сподівається на приїзд представників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва за два тижні.