Сибіга про обстріл: Путін - невдаха, який не має жодних карт, крім терору

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів ужити конкретних кроків у відповідь на ракетний терор Росії.

Про це він заявив у соцмережі X, передає Укрінформ.

«Єдина причина жахливої ​​нічної атаки Росії на Україну з використанням 656 безпілотників та 73 ракет, внаслідок якої загинуло щонайменше 12 осіб, включаючи дітей, та поранено сотні мирних жителів, полягає в тому, що Путін — воєнний злочинець і невдаха, у якого немає жодних переваг, окрім терору. Москва програє на полі бою. Жодна кількість ракет не може цього змінити», – зазначив глава МЗС.

Міністр підкреслив, що партнери можуть змінити здатність Росії продовжувати терор, закликав діяти, а не лише засуджувати.

Зокрема, Сибіга виступив за розблокування Європейського фонду миру для фінансування програми PURL та придбати додаткові системи та ракети Patriot для України; розвиток коаліції протиракетної оборони; збільшення інвестицій в далекобійні можливості України.

Глава української дипломатії також закликав посилит тиск на РФ за допомогою нових санкцій, заборони на поїздки для комбатантів, повного використання заморожених активів та ізоляції, а також відкрити переговорні кластери з Європейським Союзом для України.

«Терористи в Москві повинні усвідомити, що їхні жорстокі атаки нікуди їх не приведуть. Що ціна за їхній режим лише зростатиме. Що єдиний вихід для Путіна — це негайно припинити цю війну. Мирні зусилля будуть успішними лише тоді, коли вони будуть підкріплені реальним тиском на Москву», – підкреслив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні внаслідок російської масованої атаки 2 червня загинули десятеро людей, близько сотні постраждали.

