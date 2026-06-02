Сибіга про обстріл: Путін - невдаха, який не має жодних карт, крім терору

«Єдина причина жахливої ​​нічної атаки Росії на Україну з використанням 656 безпілотників та 73 ракет, внаслідок якої загинуло щонайменше 12 осіб, включаючи дітей, та поранено сотні мирних жителів, полягає в тому, що Путін — воєнний злочинець і невдаха, у якого немає жодних переваг, окрім терору. Москва програє на полі бою. Жодна кількість ракет не може цього змінити», – зазначив глава МЗС.

The only reason for Russia’s overnight horrific attack against Ukraine with 656 drones and 73 missiles that killed at least 12, including children, and injured hundreds of civilians is that Putin is a war criminal and loser who has no cards except terror.



— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 2, 2026

Міністр підкреслив, що партнери можуть змінити здатність Росії продовжувати терор, закликав діяти, а не лише засуджувати.

Зокрема, Сибіга виступив за розблокування Європейського фонду миру для фінансування програми PURL та придбати додаткові системи та ракети Patriot для України; розвиток коаліції протиракетної оборони; збільшення інвестицій в далекобійні можливості України.

Глава української дипломатії також закликав посилит тиск на РФ за допомогою нових санкцій, заборони на поїздки для комбатантів, повного використання заморожених активів та ізоляції, а також відкрити переговорні кластери з Європейським Союзом для України.

Внаслідок удар РФ по Києву постраждала будівля амбулаторії / Фото: Мар'яна Котик, Данило Антонюк, Укрінформ

«Терористи в Москві повинні усвідомити, що їхні жорстокі атаки нікуди їх не приведуть. Що ціна за їхній режим лише зростатиме. Що єдиний вихід для Путіна — це негайно припинити цю війну. Мирні зусилля будуть успішними лише тоді, коли вони будуть підкріплені реальним тиском на Москву», – підкреслив міністр.

Наслідки нічного удару по Подільському районі Києва / Фото: Кирило Чуботін, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, в Україні внаслідок російської масованої атаки 2 червня загинули десятеро людей, близько сотні постраждали.