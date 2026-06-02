У МЗС обговорили з главою посольства Польщі найменування підрозділу ССО на честь Героїв УПА

Заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко та тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч обговорили суспільне сприйняття в Україні та Польщі присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА».

Про це йдеться в повідомленні МЗС України, передає Укрінформ.

Зазначається, що Міщенко подякував за послідовну підтримку України з боку Польщі, а також солідарність польського суспільства з українським народом в умовах триваючої російської агресії. У свою чергу Лукасєвіч запевнив, що Польща й надалі надаватиме всебічну підтримку Україні з метою якнайшвидшого відновлення її територіальної цілісності.

Під час зустрічі співрозмовники обговорили ключові питання порядку денного українсько-польських відносин, зокрема подальший розвиток політичного діалогу, безпекову взаємодію та координацію спільних дій у відповідь на актуальні виклики, у тому числі щодо протидії дроновим загрозам з боку Росії.

Відомство підкреслює, що дипломати обмінялися думками щодо суспільного сприйняття в Україні та Польщі окремих рішень, зокрема у контексті присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесного найменування «імені Героїв УПА».

Міщенко наголосив, що в умовах триваючої понад чотири роки російської війни проти України важливого значення набуває мобілізація українського суспільства на підтримку воїнів ЗСУ, завдяки яким Україна успішно протистоїть спробам Росії здобути перевагу на полі бою. Він зазначив, що історичний досвід боротьби УПА для багатьох українців асоціюється насамперед із прагненням до незалежності, боротьбою проти радянського режиму та спротивом окупації українських територій з боку СРСР.

Водночас заступник міністра підкреслив, що в українсько-польській спільній історії були й трагічні сторінки, зокрема пов’язані з подіями Волинської трагедії. У цьому контексті особливого значення набувають фахове та об’єктивне вивчення спільного минулого, зокрема шляхом продовження фахового діалогу між істориками й експертами обох держав. Важливим майданчиком для досягнення взаємного примирення став Українсько-польський конгрес істориків, який відбувся 6–8 травня цього року в Польщі, додало МЗС.

Сторони відзначили важливість продовження спільної роботи над складними питаннями історичної пам’яті у дусі взаємної поваги та відповідальності, адже об’єктивна оцінка минулого є важливою передумовою для порозуміння в ім’я спільного майбутнього.

За словами заступника міністра, подальший поступ у питаннях історичної пам’яті полягає у продовженні конструктивної взаємодії, зокрема у взаємному наданні дозволів на проведення пошукових та ексгумаційних робіт на території обох держав. У цьому контексті співрозмовники позитивно відзначили діяльність спільної Робочої групи під егідою міністерств культури України та Польщі.

Співрозмовники також погодилися щодо важливості збереження в сучасних умовах конструктивного діалогу, виваженого та відповідального підходу, а також взаємної поваги у питаннях, що мають особливу чутливість для українського та польського суспільств.

Як повідомляв Укрінформ, 27 травня Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування «імені Героїв УПА» Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

У МЗС Польщі засудили присвоєння Президентом Володимиром Зеленським Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій Збройних сил України почесного найменування «імені Героїв УПА».

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що історія польського та українського народів містить як славетні, так і трагічні сторінки, але вшанування героїв УПА не мало антипольського підтексту.

