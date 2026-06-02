Україна розробила план дій на випадок завершення режиму тимчасового захисту у країнах ЄС

«Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України розпочинає громадські консультації щодо проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану дій на 2026–2027 роки з реагування на виклики у зв’язку з можливим завершенням тимчасового захисту для громадян України на території Європейського Союзу», - йдеться в повідомленні.

Мета плану – забезпечити завчасну та скоординовану підготовку держави до можливого завершення режиму тимчасового захисту для громадян України у державах-членах ЄС, а також створити умови для їх добровільного повернення.

За словами заступниці міністра Ілони Гавронської, автори документа прагнули зробити його практичним і зрозумілим, він має врахувати реальні потреби людей, незалежно від того, коли саме вони приймуть рішення про повернення в Україну — одразу після завершення тимчасового захисту чи згодом.

Серед ключових напрямів плану – координація з державами-членами ЄС, розвиток мережі єдності для українців за кордоном, запуск цифрових інструментів підтримки, посилення спроможності громад в Україні та створення умов для добровільного повернення і сталої реінтеграції громадян.

Мінсоцполітики закликає громадськість, представників органів місцевого самоврядування, міжнародних партнерів і всі зацікавлені сторони долучитися до обговорення та надсилати свої пропозиції і зауваження до проєкту.

Як повідомлялося, за даними Eurostat, станом на початок 2026 року понад 4,3 мільйона громадян України перебувають під тимчасовим захистом у країнах ЄС. Наразі дію тимчасового захисту для українців продовжено до 4 березня 2027 року.