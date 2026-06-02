Україна розробила план дій на випадок завершення режиму тимчасового захисту у країнах ЄС
Про це повідомила пресслужба міністерства, передає Укрінформ.
«Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України розпочинає громадські консультації щодо проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану дій на 2026–2027 роки з реагування на виклики у зв’язку з можливим завершенням тимчасового захисту для громадян України на території Європейського Союзу», - йдеться в повідомленні.
Мета плану – забезпечити завчасну та скоординовану підготовку держави до можливого завершення режиму тимчасового захисту для громадян України у державах-членах ЄС, а також створити умови для їх добровільного повернення.
За словами заступниці міністра Ілони Гавронської, автори документа прагнули зробити його практичним і зрозумілим, він має врахувати реальні потреби людей, незалежно від того, коли саме вони приймуть рішення про повернення в Україну — одразу після завершення тимчасового захисту чи згодом.
Серед ключових напрямів плану – координація з державами-членами ЄС, розвиток мережі єдності для українців за кордоном, запуск цифрових інструментів підтримки, посилення спроможності громад в Україні та створення умов для добровільного повернення і сталої реінтеграції громадян.
Мінсоцполітики закликає громадськість, представників органів місцевого самоврядування, міжнародних партнерів і всі зацікавлені сторони долучитися до обговорення та надсилати свої пропозиції і зауваження до проєкту.
Як повідомлялося, за даними Eurostat, станом на початок 2026 року понад 4,3 мільйона громадян України перебувають під тимчасовим захистом у країнах ЄС. Наразі дію тимчасового захисту для українців продовжено до 4 березня 2027 року.