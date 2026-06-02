Мадяр заявив, що готовий зустрітися із Зеленським наступного тижня

Україна та Угорщина демонструють позитивний прогрес у врегулюванні питання прав нацменшин і можуть завершити технічні переговори вже цього тижня. У разі досягнення згоди угорська сторона готова до зустрічі на найвищому рівні на початку наступного тижня.

Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр під час спільної з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом пресконференції у вівторок у Берліні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Наразі тривають технічні переговори між Україною та Угорщиною. Йдеться про мовні, культурні та освітні права меншин в Україні, угорської меншини в Україні. Наразі ці переговори йдуть дуже позитивно. Ми сподіваємося, що вже цього тижня зможемо завершити ці переговори на технічному рівні", - сказав він.

На цьому тлі глава угорського уряду висловився щодо перспективи зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським: "Тут, у Берліні, у цьому чудовому, жвавому місті, я можу лише повторити, що готовий на початку наступного тижня зустрітися і провести переговори з паном Зеленським, Президентом України, якщо ми, сподіваюся, зможемо домовитися щодо базових прав людини".

Мадяр зазначив, що він "дуже оптимістично налаштований", що "вдасться закрити цю тему з Україною, яка вже десять років є дещо складною". "І я готовий до того, щоб ми відкрили нову сторінку в українсько-угорських відносинах", - додав він.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо вступу України до ЄС та відкриття офіційного переговорного процесу, глава угорського уряду заявив, що для Будапешта "принциповою вимогою є те, щоб культурні, мовні та інші права угорської меншини в Україні були врегульовані".

Як повідомляв Укрінформ, раніше Мадяр заявляв, що Угорщина дасть згоду на відкриття першого переговорного кластера ("Основи") у перемовинах України з ЄС після того, "як буде впорядкована ситуація угорців на Закарпатті".

Він також підкреслював, що для відкриття "нового розділу" у відносинах між двома країнами Україна має виконати всі 11 пунктів, висунутих Будапештом для вирішення питань угорської нацменшини.

Серед цих вимог: можливість складати іспити, зокрема ЗНО/НМТ, угорською мовою; скасування обов'язкового відсотка навчання державною мовою для класів нацменшин; гарантування квот для представників угорської громади у Верховній Раді та органах місцевого самоврядування. Також Будапешт наполягає на знятті "обмежень" на використання угорської мови в медіа, рекламі, діловодстві та сфері послуг у місцях компактного проживання громади та скасування рішень про укрупнення районів (зокрема Берегівського), що, на думку Угорщини, "розмиває" частку угорського населення.

Фото: Фейсбук / Péter Magyar