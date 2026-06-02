В ООН відреагували на хвилю масштабних російських ударів по Дніпру, Києву та Харкову

Гуманітарний координатор в Україні Матіас Шмале засудив хвилю масштабних російських ударів по Дніпру, Києву та Харкову, де загинули та були поранені мирні жителі.

Про це йдеться у заяві Шмале, оприлюдненій 2 червня на сайті Управління ООН з координації гуманітарних справ в Україні, передає Укрінформ.

Гуманітарний координатор ООН зазначив, що перші дні літа в Україні розпочалися з чергового масштабного обстрілу Києва, Дніпра та Харкова Російською Федерацією.

«Це вже втретє за останні три тижні. Повідомляється про загибель кількох мирних мешканців. Ще десятки містян, зокрема діти, зазнали поранень. Зруйновано або пошкоджено житлові будинки, лікарні та магазини», - констатував Шмале.

Він підкреслив, що замість того, щоб радіти початку літніх шкільних канікул, діти та їхні родини провели ніч в укриттях, прокидаючись від звуків повітряної тривоги, вибухів і потерпаючи від невизначеності. Шмале зауважив, що війна й надалі спричиняє руйнівні наслідки для мирних мешканців та їхнього психічного здоров’я, оскільки люди не мають змоги перепочити, а страх і тривога лише посилюються через очікування подальших ударів по всій країні.

«Дотримання міжнародного гуманітарного права означає вжиття всіх заходів для захисту цивільного населення та цивільної інфраструктури, включно з лікарнями та житловими будинками. Загострення риторики з боку Російської Федерації та ескалація ударів мають припинитися, щоб розпочати шлях до справедливого миру», - наголосив гуманітарний координатор в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві кількість постраждалих внаслідок російської масованої атаки 2 червня зросла до 79 людей, шестеро загиблих.

У Дніпрі внаслідок нічної атаки кількість загиблих збільшилася до 12.