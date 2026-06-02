У Вашингтоні розпочався новий раунд переговорів між Ізраїлем та Ліваном

Ізраїль та Ліван сьогодні розпочали новий раунд прямих переговорів у Вашингтоні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Times of Israel.

"Посли Ізраїлю та Лівану розпочали новий раунд прямих переговорів у Вашингтоні після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що отримав запевнення щодо деескалації конфлікту як від Єрусалима, так і від "Хезболли", - йдеться у повідомленні.

Четверта зустріч між представниками двох країн, які не мають дипломатичних відносин та перебувають у стані війни з 1948 року, відбувається в Державному департаменті США та має тривати два дні.

Як повідомляв Укрінформ, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наказав військам просунутися далі у Лівані у боротьбі проти підтримуваного Іраном угруповання «Хезболла».

У відповідь іранський режим заявив, що припинить переговори зі США на знак протесту проти розширення наземного наступу Ізраїлю в Лівані, тоді як Вашингтон та Тегеран прагнуть досягти тимчасової мирної угоди.

