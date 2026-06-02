У Румунії начальника Генштабу звинуватили у корупції

Військовий відділ Національного антикорупційного управління Румунії (DNA) висунув начальнику Генерального штабу румунської армії генералу Георгіці Владу звинувачення у зловживанні службовим становищем.

Про це повідомляє Romania insider із посиланням на пресреліз DNA, передає Укрінформ.

Військові прокурори DNA стверджують, що в липні 2025 року Влад «сприяв видачі та підписанню» заступником начальника Генштабу з оперативних питань та підготовки генерал-лейтенантом Юліаном Берділою запиту до Міністерства освіти. Цей запит, за даними DNA, стосувався «збільшення кількості місць, що фінансуються з бюджету, для Національного університету фізичного виховання та спорту».

Зазначається, що офіційний документ мав би призвести до рішення збільшити на 20 кількість місць, що фінансуються з бюджету, шляхом переведення кандидатів, спочатку зарахованих на платні місця, на новостворені місця, що фінансуються з бюджету.

Прокурори заявили, що таким чином «була створена неправомірна вигода для 20 кандидатів». Після закінчення університету троє кандидатів були б прийняті на офіцерські посади в Міністерстві національної оборони. Серед кандидатів, які отримали від цього вигоду, була також дочка колеги генерала Влада Георгіце.

Георгіце Влад прийшов на посаду начальника штабу оборони 30 листопада 2023 року.

Як повідомляв Укрінформ, минулого року міністр оборони Румунії Іонуц Моштяну оголосив про відставку після п’яти місяців перебування на посаді. Причиною стала неправдива інформація у резюме політика щодо його навчання.

