Уряд Угорщини хоче максимально диверсифікувати постачання нафти й газу - Мадяр

Новий уряд Угорщини має намір максимально диверсифікувати джерела постачання енергоносіїв для зміцнення енергетичної безпеки країни та зниження цін.

Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр під час спільної з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцем пресконференції у вівторок у Берліні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми говорили про джерела енергії, про енергетичну незалежність. Я ще раз підкреслив перед федеральним канцлером, що новий уряд Угорщини зробить усе для того, щоб отримувати енергію з якомога більшої кількості різних джерел – чи то газ, чи нафта", - сказав Мадяр.

За його словами, така політика продиктована насамперед міркуваннями енергетичної безпеки та економічної доцільності.

Водночас Мадяр заявив про намір активізувати економічне співробітництво з Німеччиною та усунути чинники, які стримували прихід інвесторів до Угорщини. Він запевнив, що одним із ключових пріоритетів нового уряду стане боротьба з корупцією та відновлення незалежності державних інституцій.

Окрему увагу Мадяр приділив розвитку регіонального співробітництва в Центральній Європі. "Повідомив федеральному канцлеру, що дуже важливим зовнішньополітичним пріоритетом, окрім Європейського Союзу та НАТО, є Вишеградська четвірка, співпраця в цьому форматі. Ми хочемо зміцнити цю співпрацю. І основою цього було зміцнення польсько-угорських відносин", - сказав він.

На цьому тлі глава угорського уряду повідомив про проведення 23 липня у Будапешті саміту країн Вишеградської четвірки. "Дональд Туск прийняв моє запрошення. Польський прем’єр-міністр, чеський прем’єр-міністр і Роберт Фіцо, словацький прем’єр-міністр – усі вони прийняли моє запрошення", - зазначив Мадяр.

За його словами, надалі Будапешт хотів би розширити цей формат співпраці. "Після того, як ми завершимо переговори, я запропоную розширити цю вишеградську співпрацю, запросити за стіл переговорів Австрію і Німеччину, а також Хорватію, Словенію, Румунію, і разом побудувати дуже сильну Центральну Європу. Це означає співпрацю в інфраструктурі, економіці та культурі", - заявив прем’єр.

Мадяр також запевнив, що Угорщина повертається до конструктивної роботи в межах Європейського Союзу: "Я підтвердив перед федеральним канцлером, що Угорщина буде конструктивним партнером як горда європейська країна".

Прем’єр наголосив, що його уряд не використовуватиме право вето в ЄС без крайньої потреби. "Ми не будемо накладати вето лише з принципу. І я вважаю, що накладати вето – це, звісно, суверенне право, але застосовувати його слід лише тоді, коли йдеться справді про національні інтереси, про суверенітет, і коли більше немає можливості для переговорів", - заявив Мадяр.

Як повідомляв Укрінформ, дані Міжнародного валютного фонду показують, що Угорщина у 2024 році отримала з Росії 74% свого газу та 86% нафти.

