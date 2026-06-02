Французькі військові доставили до бухти Дуарнене затриманий танкер тіньового флоту РФ

Французькі військові доставили до бухти Дуарнене в Бретані російський танкер Tagor, який напередодні був затриманий за підозрою у використанні фальшивого камерунського прапора та порушенні міжнародних санкцій проти РФ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Le Figaro з посиланням на AFP.

«Капітан судна – громадянин Росії – неодноразово відмовлявся виконувати накази французьких військових», - повідомили у прокуратурі Бреста.

Танкер тіньового флоту Росії прибув до бухти Дуарнене у департаменті Фіністер у вівторок вранці. Там він залишатиметься у розпорядженні правосуддя в межах розслідування, розпочатого французькою владою.

Танкер Tagor, який прямував із російського Мурманська до камерунського міста Лімбе, був перехоплений французькими ВМС у співпраці з іноземними колегами в неділю більш ніж за 740 км на захід від Бретані. Військові запідозрили, що судно незаконно використовує камерунський прапор, та здійснили висадку на борт відповідно до Конвенції ООН з морського права.

Напередодні речник Кремля Дмитро Пєсков назвав дії Франції «операцією на межі міжнародного піратства».

Президент Франції Еммануель Макрон напередодні заявив, що Франція налаштована «постійно та рішуче боротися з російським тіньовим флотом», який Москва використовує для обходу західних санкцій на експорт нафти та фінансування війни проти України.

Як зазначає видання, це вже четверте подібне затримання російських танкерів Францією. Раніше французькі військові затримували судна Deyna та Grinch у Середземному морі у березні та січні 2026 року, а також танкер Boracay у вересні 2025 року.

Фото: vesselfinder.com / Hans Fairhurst