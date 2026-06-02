Фредеріксен утретє поспіль очолить уряд Данії

Лідерка соціал-демократичної партії Данії Метте Фредеріксен сформує новий лівоцентристський коаліційний уряд і втретє поспіль обійме посаду прем’єр-міністерки країни.

Про це вона заявила у понеділок журналістам після зустрічі з королем Данії, передає Укрінформ з посиланням на Reuters.

«Я зустрілася з королем і повідомила, що уряд може бути сформований після тривалих переговорів», – сказала Фредеріксен.

За її словами, пріоритети нового уряду представлять у вівторок, а склад кабінету міністрів оголосять у середу.

Очікується, що уряд зосередиться на питаннях безпеки, зокрема на зміцненні оборони Данії та переговорах щодо майбутнього Гренландії на тлі заяв президента США Дональда Трампа про можливу анексію острова.

Як повідомляв Укрінформ, у березні на дострокових парламентських виборах у Данії найбільше місць здобула Соціал-демократична партія прем'єр-міністерки Метте Фредеріксен.

