Фредеріксен утретє поспіль очолить уряд Данії
Про це вона заявила у понеділок журналістам після зустрічі з королем Данії, передає Укрінформ з посиланням на Reuters.
«Я зустрілася з королем і повідомила, що уряд може бути сформований після тривалих переговорів», – сказала Фредеріксен.
За її словами, пріоритети нового уряду представлять у вівторок, а склад кабінету міністрів оголосять у середу.
Очікується, що уряд зосередиться на питаннях безпеки, зокрема на зміцненні оборони Данії та переговорах щодо майбутнього Гренландії на тлі заяв президента США Дональда Трампа про можливу анексію острова.
Як повідомляв Укрінформ, у березні на дострокових парламентських виборах у Данії найбільше місць здобула Соціал-демократична партія прем'єр-міністерки Метте Фредеріксен.
