В Італії стався потужний землетрус

Вночі у вівторок в Італії стався землетрус магнітудою 6,2 з епіцентром біля узбережжя Тірренського моря у регіоні Калабрія.

Національний інститут геофізики та вулканології Італії (INGV) зафіксував епіцентр землетрусу неподалік муніципалітету Бельмонте-Калабро у провінції Козенца на глибині 250 кілометрів під землею.

Підземні поштовхи були сильно відчутні уздовж узбережжя Тірренського моря, однак інформації про пошкодження немає. Землетрус відчувався у Неаполі та в районі вулкана Везувій, а також у деяких районах Калабрії, Базілікати, Апулії та Сицилії.

Після землетрусу регіональна служба цивільного захисту зв’язалась із муніципалітетами, розташованими найближче до епіцентру поштовхів, зокрема з Амантеа, Чентраро та Ламеція-Терме, але повідомлення про пошкодження не надходили.

Мер Козенци Франц Карузо також повідомив, що ситуація перебуває під контролем. Пожежники провели обстеження узбережжя Тірренського моря в районі Козенци з метою виявлення можливих проблем.

За даними INGV, землетрус був пов’язаний із субдукцією Іонічної плити під Калабрією - геологічним процесом, характерним для південної частини Тірренського моря. Цей район відзначається частими глибинними сейсмічними явищами, і раніше тут уже фіксувалися землетруси магнітудою понад 5 балів, із осередками, схожими на ті, які спостерігалися сьогодні вночі.

Як повідомляв Укрінформ, 20 травня у центральній частині Туреччини, у провінції Малатія, стався землетрус силою 5,6 бала за шкалою Ріхтера. У зв'язку із землетрусом навчання в провінції припинили, повідомлень про руйнування та жертви немає.