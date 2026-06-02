У роботі чатбота Anthropic стався масштабний збій

Чатбот Claude, створений стартапом штучного інтелекту Anthropic, у вівторок перестав працювати через масштабний збій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Independent.

Повідомляється, що через технічні проблеми система відмовлялася відповідати на запитання користувачів.

Сторінка чатбота, схоже, завантажувалася як зазвичай. Однак будь-яка спроба скористатися ним супроводжувалась лише повідомленнями про помилку, такими як «ще трохи, дякуємо за терпіння», - йдеться у матеріалі.

У Anthropic заявили, що їм відомо про помилки, що були присутні в усіх її моделях ШІ, додавши, що вони працюють над їх усуненням.

Як повідомляв Укрінформ, на початку березня стартап штучного інтелекту Anthropic, який отримав інвестиції від Google та Amazon, представив нову версію свого чатбота Claude 3.

