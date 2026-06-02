У Дніпрі завершили рятувальну операцію на місці ракетної атаки РФ - 16 загиблих, 42 поранених
У Дніпрі завершилась пошуково-рятувальна операція у житловому кварталі. Ракетна атака забрала життя 16 людей, ще 42 - поранені.
Про це в Телеграмі написав начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Укрінформ.
«16 загиблих, 42 поранених. У Дніпрі завершилася пошуково-рятувальна операція у житловому кварталі, по якому уночі поцілили російські ракети», - йдеться в повідомленні.Наслідки обстрілу Дніпра / Фото: Микола М'якшиков. Укрінформ 1 / 9
Серед поранених - 4 дітей, з них троє - у лікарні, як і 21 дорослий. Медики надають усім необхідну медичну допомогу.
Як повідомляв Укрінформ, 3 червня в Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок атаки, яка сталася в ніч з 1 на 2 червня.