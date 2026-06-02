Росіяни знову атакували Дніпро, виникла пожежа

Укрінформ
Російські війська вкотре атакували Дніпро.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Укрінформ.

«Ворог вчергове атакував Дніпро. Виникла пожежа. Чи є постраждалі – з'ясовуємо», - написав він.

Як повідомлялося, вдень окупанти скерували дрон по багатоквартирному будинку в Дніпрі. Двоє дітей зазнали поранень.

Завтра, 3 червня, у місті День жалоби за загиблими внаслідок нічної ракетної атаки в ніч проти 2 червня, яка забрала життя 16 людей.

