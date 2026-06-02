На Київщині наслідки російської атаки зафіксували у чотирьох районах

У Київській області наслідки нічної російської атаки підтвердили у чотирьох районах регіону, найбільше постраждав Бучанський район.

Як передає Укрінформ, про це голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив у Телеграмі.

"Внаслідок атаки постраждали троє жителів Київщини. Усім оперативно надали необхідну медичну допомогу. Один із постраждалих наразі залишається в лікарні та продовжує лікування. Його стан медики оцінюють як задовільний. Наслідки ворожої атаки зафіксовані у чотирьох районах області: Бучанському, Вишгородському, Фастівському та Обухівському", - написав Калашник.

Він зазначив, що найбільше пошкоджень зазнав Бучанський район.

Загалом, за його словами, по області пошкоджені 88 об’єктів - приватні будинки, багатоповерхівки, складські та логістичні приміщення, півсотні транспортних засобів.

"Від самого ранку на всіх місцях надзвичайних подій працюють спеціалізовані служби. Триває обстеження територій, фіксація пошкоджень та ліквідація наслідків ворожої атаки. Людям, чиє майно постраждало, надається вся необхідна допомога", - написав Калашник.

Він зауважив, що за останню атаку екіпажам перехоплювачів вдалося знищити майже сотню російських дронів на рубежах області. Загалом у межах проєкту вже ліквідували понад 3800 ворожих ударних дронів.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві внаслідок російської масованої атаки 2 червня загинули шестеро людей, постраждала 81 людина.

