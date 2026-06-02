Бундестаг визнав помилку з правилами на виїзд для німецьких чоловіків - ЗМІ

Міністерство оборони ФРН визнало, що відновлення обов'язку для військовозобов’язаних погоджувати свій виїзд із країни строком понад три місяці було помилкою.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на німецьку новинну службу Tagesschau.

"Це черговий розділ у книзі, яка описує численні промахи з законом про загальний військовий обов'язок - і, таким чином, виставляє міністра оборони Бориса Пісторіуса далеко не в найкращому світлі. У понеділок його речниця змушена була визнати, що відновлення обов'язку повідомляти про зняття з обліку/зміну місця проживання у такій формі було, ймовірно, "помилкою" або, щонайменше, "неточністю", - йдеться у матеріалі.

Як зазначається, раніше оприлюднили висновок наукової служби Бундестагу, згідно з яким очільник оборонного відомства суттєво перевищив свої повноваження, коли намагався одноосібно врегулювати ситуацію з військовим обліком. Наразі міністерство вивчає аргументи юристів і визначає подальші кроки щодо цієї директиви.

Поштовхом до скандалу стала реформа військової служби - поправки до відповідного закону, які набули чинності на початку цього року, також передбачали відновлення норми, що діяла ще до скасування призову на військову службу. Згідно з нею, чоловіки віком від 17 до 45 років мали просити дозвіл у кар'єрних центрах Бундесверу для виїзду за межі ФРН на термін понад три місяці. У квітні це нововведення викликало хвилю суспільного обурення та критики. Намагаючись швидко загасити незадоволення, міністр оборони Борис Пісторіус особисто видав узагальнене розпорядження про виняток для всіх громадян, яке юристи Бундестагу згодом і визнали незаконним.

Невдовзі після оприлюднення критики МО Німеччини опублікувало новий законопроєкт, який має докорінно змінити правила. Нова ініціатива передбачає, що обов'язкові дозволи на тривалий виїзд за кордон запроваджуватимуться виключно у разі оголошення стану напруженості або воєнного стану. Щоправда, Бундестаг ще має проголосувати за ці зміни, а точні терміни розгляду документа поки що залишаються невідомими.

Як повідомляв Укрінформ, новий закон Німеччини про військову службу зобов’язує чоловіків від 17 до 45 років отримувати дозвіл на перебування за кордоном понад три місяці.

Фото Укрінформу можна купити тут.