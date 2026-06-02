Столтенберг попередив про зростання напруги між країнами НАТО

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що напруженість у відносинах між США та їхніми європейськими союзниками в НАТО зараз "важче контролювати", ніж на момент його відставки у 2024 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Bloomberg.

Столтенберг заявив, що не став більш оптимістичним щодо трансатлантичних відносин.

«Я не більш оптимістичний зараз, ніж два роки тому, якщо вже на те пішло, ситуація тепер ще гірше», – сказав Столтенберг в інтерв'ю в Осло.

«Я все ще вважаю, що завдання полягає в тому, щоб спробувати зберегти Північну Америку та Європу разом, але є межі того, що ми можемо приймати (у відносинах з США - ред.)», - додав він.

Він зазначив, що «неприйнятно» для США погрожувати Данії, маючи на увазі амбіції президента Дональда Трампа захопити Гренландію.

«У нас немає жодних гарантій, що НАТО існуватиме вічно. Тому нам потрібно підтверджувати свої зобов'язання, це свого роду шлюб», – сказав Столтенберг.

«Нам потрібно підтверджувати свої зобов'язання знову і знову. І тому в нас бувають погані часи, а є й гарні. НАТО продовжуватиме свою діяльність з кількох причин. По-перше, НАТО, звичайно, корисне для Європи, тому Європа стає безпечнішою з НАТО. Але я також твердо переконаний, що сильне НАТО корисне для США», - зазначив він.

Столтенберг додав, що Європа зараз «морально не готова» до масштабної війни.

