Іран уперше погодився обговорити свою ядерну програму - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Іран "уперше погодився обговорити" аспекти своєї ядерної програми.

Як передає Укрінформ, про це він сказав в інтерв'ю Sky News.

За словами Рубіо, зараз перед США "відкривається перспектива" у перемовинах з Іраном.

"Перед нами відкривається перспектива - це може статися сьогодні, завтра або наступного тижня - що вперше, принаймні на моїй пам'яті, вони погодилися обговорювати аспекти своєї ядерної програми, про які ще місяць або рік тому вони навіть не хотіли згадувати", - сказав він.

Втім, за його словами, через "дещо роздроблене" керівництво іранського режиму отримання відповідей у процесі переговорів триває «кілька днів», що ускладнює процес.

Як повідомляв Укрінформ, президент Дональд Трамп у понеділок, 1 червня, вперше прокоментував можливу угоду з Іраном, заявивши, що Іран насправді хоче укласти угоду зі США, і вона буде вигідною для Вашингтона та його союзників.

