У роботі Monobank, Facebook і Viber стався масштабний збій

У вівторок, 2 червня, у роботі багатьох цифрових сервісів по всьому світу стався збій. Проблеми з доступом спостерігаються у користувачів Monobank, Viber, Facebook, Instagram та низки популярних додатків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Downdetector.

Перший збій зафіксували у роботі monobank, інформує онлайн-сервіс. Співзасновник банку Олег Гороховський уже підтвердив факт збою.

Також скарги на нестабільну роботу надійшли і від користувачів Facebook, Viber, Instagram та соцмережі X.

Окрім того, збої спостерігалися в роботі Steam та Epic Games. Також під удар потрапили популярні ШІ-сервіси Claude та Cursor.

Зазначається, що через деякий час доступ до більшості платформ відновили, однак у частини користувачів досі можуть спостерігатися проблеми.

Як повідомляв Укрінформ, 20 січня 2024 року на monobank вчинили найпотужнішу DDoS-атаку.

