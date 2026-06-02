У роботі Monobank, Facebook і Viber стався масштабний збій
Укрінформ
У вівторок, 2 червня, у роботі багатьох цифрових сервісів по всьому світу стався збій. Проблеми з доступом спостерігаються у користувачів Monobank, Viber, Facebook, Instagram та низки популярних додатків.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Downdetector.
Перший збій зафіксували у роботі monobank, інформує онлайн-сервіс. Співзасновник банку Олег Гороховський уже підтвердив факт збою.
Також скарги на нестабільну роботу надійшли і від користувачів Facebook, Viber, Instagram та соцмережі X.
Окрім того, збої спостерігалися в роботі Steam та Epic Games. Також під удар потрапили популярні ШІ-сервіси Claude та Cursor.
Зазначається, що через деякий час доступ до більшості платформ відновили, однак у частини користувачів досі можуть спостерігатися проблеми.
Як повідомляв Укрінформ, 20 січня 2024 року на monobank вчинили найпотужнішу DDoS-атаку.
