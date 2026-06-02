США хотіли б найближчим часом скасувати винятки з нафтових санкцій проти РФ - Рубіо
Як передає Укрінформ, про це він сказав на пресконференції, відповідаючи на запитання представниці демократів Джин Шахін, чи продовжать США дію винятку щодо санкцій проти російської нафти.
За його словами, остаточне рішення ухвалить міністерство фінансів США. "Але скажу вам, що це залежатиме від обставин на той момент", - зазначив він.
"Ми хотіли б припинити це якомога швидше, оскільки основною політикою цієї країни є санкції щодо російської нафти. Це тимчасові винятки, що мають на меті розширити глобальні поставки", – сказав Рубіо.
Як повідомляв Укрінформ, середня ціна російської нафти, що використовується для оподаткування, у квітні зросла до 94,87 долара за барель — це найвищий показник з вересня 2014 року.
Фото: ОП