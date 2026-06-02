США хотіли б найближчим часом скасувати винятки з нафтових санкцій проти РФ - Рубіо

За його словами, остаточне рішення ухвалить міністерство фінансів США. "Але скажу вам, що це залежатиме від обставин на той момент", - зазначив він.

"Ми хотіли б припинити це якомога швидше, оскільки основною політикою цієї країни є санкції щодо російської нафти. Це тимчасові винятки, що мають на меті розширити глобальні поставки", – сказав Рубіо.

Як повідомляв Укрінформ, середня ціна російської нафти, що використовується для оподаткування, у квітні зросла до 94,87 долара за барель — це найвищий показник з вересня 2014 року.

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