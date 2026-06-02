У Бєлгородській і Курській областях РФ обмежили продаж бензину

Окрім тимчасово окупованого Криму, дефіцит бензину утворився у Бєлгородській та Курській областях Росії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Teлеграм-канал ASTRA.

Зазначається, що в цих областях на АЗС компанії «Роснефть» тимчасово обмежили продаж бензину в каністри.

Як повідомив міністр економічного розвитку та промисловості Бєлгородської області Максим Гусєв, обмежувальні заходи впроваджено «для забезпечення безпеки при реалізації пального» і діють вони не лише в цих регіонах.

«Рішення тимчасово обмежити продаж палива в каністри прийнято однією з мережевих компаній для забезпечення безпеки під час реалізації пального та зачіпає не лише наш регіон. Придбати пальне до каністр можна на АЗС інших брендів. Заправка всіх видів палива в баки авто доступна в повному обсязі. Ми стежимо за тим, щоб ці заходи не впливали на загальну доступність пального для громадян та бізнесу», - йдеться у повідомленні.

Раніше жителі Бєлгородської та Курської областей повідомляли у соцмережах про складнощі з купівлею бензину. За їхніми словами, на деяких АЗС «Роснефти» обмежували продаж марки АІ-95 та відмовлялися наливати АІ-92 у каністри. При цьому заправка в баки автомобілів відбувається у звичайному режимі.

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Водночас у тимчасово окупованому Криму зберігаються багатокілометрові черги за бензином. На паливному ринку очікують, що бензинова криза торкнеться більшої частини РФ.

Як повідомляв Укрінформ, у РФ через проблеми на нафтопереробних заводах існує ризик масштабного дефіциту бензину.

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