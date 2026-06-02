У Кривому Розі з початку війни через обстріли пошкоджені понад 3400 будинків

Про це в Телеграмі написав голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Укрінформ.

“Внаслідок ракетних та дронових атак з початку війни у ​​нашому місті пошкоджено вже 3 402 будинки (деякі по кілька разів). З яких 1710 – багатоквартирні, а 1 692 - приватний сектор”, - написав він.

За словами Вілкула, в місті створена система допомоги людям із міського бюджету, якої в інших містах немає.

“Перше – Штаби відразу на місці прильотів. Там - необхідні на перший час будматеріали, прийом заявок на матеріальну допомогу від міста, якщо необхідно - психологічна допомога та розселення. Друге - грошова допомога від міста на відновлювальні роботи. Балкони, вікна та багато іншого – у кожному випадку для кожної (!) сім'ї спецкомісії визначають збитки і місто їх компенсує. Аж до придбання нових квартир, коли житло повністю зруйновано. Третє – відновлення багатоквартирних будинків. Конструктивні елементи, дахи – усі роботи, а у багатьох випадках вони дуже складні, виконуються за рахунок міста”, - пояснює посадовець.

На сьогодні містом вже відновлено 1 662 багатоквартирних будинки. Загалом, за час війни, фінансову допомогу від міста отримали 12 360 сімей криворіжців, чиї будинки та квартири постраждали, на загальну суму понад 447 млн грн.

