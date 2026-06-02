У Кривому Розі з початку війни через обстріли пошкоджені понад 3400 будинків

Укрінформ
Внаслідок ворожих атак, які сталися з початку повномасштабного вторгнення, у Кривому Розі пошкоджено 3402 будинки. Деякі з них зазнавали пошкоджень по кілька разів.

Про це в Телеграмі написав голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Укрінформ.

“Внаслідок ракетних та дронових атак з початку війни у ​​нашому місті пошкоджено вже 3 402 будинки (деякі по кілька разів). З яких 1710 – багатоквартирні, а 1 692 - приватний сектор”, - написав він.

За словами Вілкула, в місті створена система допомоги людям із міського бюджету, якої в інших містах немає.

“Перше – Штаби відразу на місці прильотів. Там - необхідні на перший час будматеріали, прийом заявок на матеріальну допомогу від міста, якщо необхідно - психологічна допомога та розселення. Друге - грошова допомога від міста на відновлювальні роботи. Балкони, вікна та багато іншого – у кожному випадку для кожної (!) сім'ї спецкомісії визначають збитки і місто їх компенсує. Аж до придбання нових квартир, коли житло повністю зруйновано. Третє – відновлення багатоквартирних будинків. Конструктивні елементи, дахи – усі роботи, а у багатьох випадках вони дуже складні, виконуються за рахунок міста”, - пояснює посадовець.

На сьогодні містом вже відновлено 1 662 багатоквартирних будинки. Загалом, за час війни, фінансову допомогу від міста отримали 12 360 сімей криворіжців, чиї будинки та квартири постраждали, на загальну суму понад 447 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, війська РФ упродовж дня, 31 травня, майже 40 разів атакували Дніпропетровщину. Одна загибла і дев’ятеро поранених

Фото: Олександр Вілкул

