Штати вдарили ракетою по танкеру, що прямував до Ірану
Про це заявило Центральне командування ЗС США (CENTCOM) у соцмережі Х, передає Укрінформ.
«Центральне командування забезпечило дотримання блокади Ірану, вживши 2 червня заходів проти танкера Lexie, що йшов під прапором Ботсвани в міжнародних водах у напрямку іранського острова Харк», - ідеться в повідомленні.
Підкреслюється, що рішення про застосування зброї було ухвалено після того, як екіпаж судна протягом доби ігнорував численні попередження і не виконував вказівки ЗС США.
«Тому врешті-решт американський літак вивів судно з ладу, завдавши удару ракетою Hellfire по машинному відділенню, що не дозволило танкеру дістатися Ірану», - зазначили американські військові.
Який саме літальний апарат завдав удару, не розкривається, проте відомо, що керованими ракетами Hellfire класу «повітря – земля» оснащуються американські гелікоптери вогневої підтримки та ударні безпілотники MQ-1 Predator і MQ-9 Reaper.
У CENTCOM нагадали, що загалом від початку морської блокади Ірану (13 квітня) ЗС США вивели з ладу шість комерційних суден, а 122 судна-порушники перенаправили.
Як повідомляв Укрінформ, від початку травня понад 300 не іранських суден подали запити на прохід через Ормузьку протоку, більшість з них – нафтотанкери.
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