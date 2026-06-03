Кремль підштовхує російську молодь до армії замість вишів - ЦПД

У Росії цілеспрямовано скорочують доступ до гуманітарної та соціальної освіти - натомість розширюють пільги для тих, хто йде воювати проти України.

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Зазначається, що влада РФ скоротила 47 тисяч платних місць у вишах за «непотрібними» спеціальностями - юриспруденція, економіка, психологія, менеджмент. Вдночас вартість навчання зросла в середньому на 10-30%.

«Паралельно російський диктатор Володимир Путін підписав закон про спеціальні квоти для вдів і родичів загиблих військових: вступ до університетів без іспитів та безкоштовні підготовчі курси. Логіка проста - загинути на фронті вигідніше, ніж вчитися», - йдеться в повідомленні.

У ЦПД наголосили, що Кремль остаточно перевів вищу освіту в режим обслуговування війни. Російську молодь позбавляють майбутнього, штучно заганяючи в умови, де єдиним доступним соціальним ліфтом залишається підписання контракту з міноборони, а самих студентів розглядають виключно як витратний матеріал для поповнення втрат окупаційної армії.

Як повідомляв Укрінформ, Росія масштабує вербування студенток до підрозділів БПЛА не лише на тимчасово окупованих територіях, а й у навчальних закладах по всій РФ.

Фото Укрінформу можна купити тут