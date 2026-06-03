Трамп стверджує, що переговори з Іраном ведуться безперервно

Дональд Трамп заявив, що переговори між Сполученими Штатами та Іраном тривають безперервно, проте результат наразі передбачити складно.

Про це американський лідер повідомив у своїй соцмережі Truth Social, передає Укрінформ.

«Фейкові новини про те, що Ісламська Республіка Іран та Сполучені Штати припинили розмовляти кілька днів тому, є неправдивими і вводять в оману», - написав Трамп.

За його словами, перемовини між Вашингтоном і Тегераном ведуться безперервно – вони проходили «чотири дні тому, три дні тому, два дні тому, один день тому» і тривають сьогодні.

«Куди вони приведуть, ніколи не знаєш, але я сказав Ірану: «Настав час так чи інакше вам укласти угоду. Ви робите це вже 47 років, і це більше не можна допустити!», - наголосив президент США.

Як повідомляв Укрінформ, Трамп розраховує досягти угоди щодо продовження режиму припинення вогню з Іраном та відкриття Ормузької протоки «упродовж наступного тижня».

Фото: The White House