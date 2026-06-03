У Петербурзі після атаки дронів горить найбільший нафтовий термінал РФ на Балтиці - ЗМІ

У Кіровському районі Санкт-Петербурга внаслідок атаки спалахнув Петербурзький нафтовий термінал — найбільший нафтоперевалочний комплекс Росії на Балтиці. Він має пропускну здатність 12,5 млн тонн на рік і включає 21 резервуар для зберігання нафтопродуктів. Підприємство має стратегічне значення для забезпечення безпеки Росії.

Зазначається, що атака на термінал відбулася у день відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму, який проходитиме з 3 по 6 червня. На ньому очікується виступ Володимира Путіна. Місце, де відбудеться захід, розташоване за 17 км від нафтового терміналу, який зазнав атаки.

Своєю чергою, у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України оприлюднили відео оповитого чорним димом Санкт-Петербурга, де на міжнародному економічному форумі виступатиме очільник Кремля Володимир Путін.

Відповідні відео опублікував у Телеграмі керівник ЦПД Андрій Коваленко.

"Санкт-Петербург, рідне місто Путіна", - йдеться в дописі.

Керівник ЦПД опублікував ще одне відео та зазначив: "Також кадри із Санкт-Петербурга. Там сьогодні міжнародний економічний форум, на якому виступатиме Путін".

"Економіка горить на очах", - додав Коваленко.

Крім того, Astra зазначає, що цієї ночі у Мічурінську Тамбовської області був атакований дронами і горить завод «Прогрес», який випускає обладнання для систем управління авіаційною та ракетною технікою. Це підприємство вже зазнавало атак у лютому поточного року, у червні 2025-го та грудні 2024-го.

За даними Головного управління розвідки України, «Прогрес» виготовляє датчики для проведення випробування та контролю систем ракет Х-101. Також завод випускає гіромотори для ракет Х-59М2 та Х-59М2А, обладнання для газо- та нафтопроводів, електротехніку.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти 2 червня Сили оборони України завдали ураження по нафтопереробному заводу “Ільський”, ЗРГК “Панцирь-С1” та кораблю росіян у тимчасово окупованому Криму.

Фото: x.com/igorsushko