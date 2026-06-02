Bloomberg: Росія експортує найбільший з 2022 року обсяг нафти на тлі атак дронів по НПЗ

Росія експортує найбільший обсяг нафти із часу вторгнення в Україну у 2022 році, оскільки рекордні атаки Києва на російські нафтопереробні заводи змушують Кремль виводити на світовий ринок все більше нафти.

Як зазначається, з початку року обсяг поставок з Росії становить 3,46 мільйона барелів на день, що на 120 тисяч барелів на день більше, ніж у 2025 році, і перевищує середньорічні показники за кожен рік після вторгнення російських військ в Україну в лютому 2022 року.

Поставки відновилися після попереднього спаду, спричиненого ударами по ключових експортних об'єктах на Чорному та Балтійському морях, оскільки Київ знову зосередився на російських нафтопереробних заводах та нафтоперекачувальних станціях. Поновлення атак на НПЗ, ймовірно, збільшує обсяг нафти, доступної для відправки за кордон.

За інформацією Bloomberg, Москва знайшла готовий ринок для своєї нафти після того, як США та Ізраїль наприкінці лютого розпочали атаки на Іран, що змусило Тегеран фактично закрити Ормузьку протоку. Це призвело до зупинки поставок нафти з Перської затоки в обсязі близько 15 мільйонів барелів на добу, причому лише приблизно третина цього обсягу була перенаправлена на інші маршрути, що змусило світові нафтопереробні підприємства шукати альтернативні джерела, а ціна на російську нафту стрімко зросла, слідуючи за світовими марками нафти. Президент США Дональд Трамп підтримав Кремль, призупинивши санкції щодо поставок російської нафти, що, зокрема, полегшило індійським переробникам збільшення обсягів закупівель.

Оскільки щоденні поставки Росії за останні чотири тижні перевищують показники I кварталу приблизно на 300 тисяч барелів, обсяг її нафти в морі продовжує поступово зростати, сягнувши в неділю 124 мільйонів барелів, що на 25% більше, ніж мінімальний показник середини квітня. За даними моніторингу танкерів, майже вся ця нафта зараз перебуває на суднах у транзиті, а не простоює в морі.

Індія стала рятівним колом для російського експорту нафти після того, як вторгнення Москви в Україну змусило європейських покупців відмовитися від цієї нафти. У травні поставки в середньому становили близько 1,76 мільйона барелів на день, що на 63% більше, ніж у лютому.

Як повідомляв Укрінформ, протягом січня-травня поточного року Сили оборони України вразили 15 російських нафтопереробних заводів, що спричинило кризу на ринку пального.

