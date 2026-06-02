Росія завдала комбінованого удару по одному з ключових об’єктів Нафтогазу на Харківщині

У ніч на 2 червня росіяни атакували один із ключових об'єктів газової інфраструктури у Харківській області спочатку дронами, потім - ракетами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Група Нафтогаз.

"Під час нічної атаки ворог застосував комбіновану тактику. Спочатку об’єкт атакували безпілотниками. Приблизно за годину росіяни завдали повторного удару ракетами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці удару працюють відповідні служби, масштаби пошкоджень уточнюються. Постраждалих немає.

«Так росіяни намагаються завдати максимальної шкоди не лише інфраструктурі, а й людям, які рятують, ремонтують і відновлюють. Саме така тактика спричинила трагічні наслідки в ніч на 5 травня, коли загинули наші колеги та рятувальники ДСНС», - прокоментував голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Повідомляється, що Група Нафтогаз переглянула підходи до безпеки та посилила протоколи реагування під час ліквідації наслідків атак. Це дозволяє мінімізувати ризики для працівників, які працюють на об’єктах критичної інфраструктури.

Як повідомлялося, внаслідок масованої російської атаки станом на ранок 2 червня є знеструмлені споживачі у Києві та шести областях.

ДСНС