Казино мережі Favbet та Billionaire заборонили в Україні

Державне агентство «ПлейСіті» анулювало ліцензії двом організаторам азартних ігор через виявлені зв’язки з країною-агресором.

«ПлейСіті» анулювало ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах двом компаніям: ТОВ «Фаворит Казіно Компані» та ТОВ «Фавбет Віп Казіно», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що підставою для ухвалених рішень стали виявлені звʼязки компаній із державою-агресором: безпосередньо, опосередковано або через кінцевих власників. Відповідно, бренди Favbet Casino/Favbet Poker та Billionaire втрачають право бути присутніми на ринку України.

Як повідомлялося, державне агентство «ПлейСіті» оштрафувало організатора азартних ігор ТОВ «Олл Сіті Геймс» на понад 4,32 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері грального бізнесу.

