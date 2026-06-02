За тиждень садова суниця подешевшала на 21%

В Україні другий тиждень поспіль знижуються відпускні ціни на місцеву суницю садову через зростання пропозиції з південних регіонів на тлі стриманого попиту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

«В умовах жорсткої конкуренції, садівники змушені й надалі поступово знижувати відпускні ціни на цю швидкопсувну продукцію. Наразі українські виробники пропонують суницю садову за цінами від 120 до 200 грн/кг (2,71-4,52 дол./кг), що в середньому на 21% дешевше, ніж тижнем раніше», - йдеться у повідомленні.

За словами фермерів, окрім збільшення пропозиції місцевої ягоди, суттєвий тиск на ринок чинить імпорт. Наразі в Україні зростають постачання суниці садової із Греції, Туреччини та Іспанії, ціна на яку зазвичай не перевищує 200 грн/кг.

Водночас аналітики зауважують, що попри падіння ціни, станом на початок червня ягода в Україні коштує в середньому на 11% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

При цьому більшість учасників ринку сходяться на думці, що ціни на суницю також знизяться і з наступного тижня, коли у продаж масово почне надходити продукція відкритого ґрунту.

Як повідомлялось, через весняні заморозки ягідна галузь України цього року може недоотримати 2 905 тонн врожаю, при цьому найбільше постраждали насадження суниці садової та малини.

