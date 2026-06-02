Фінляндія арештувала майже €4 мільйони російських активів на користь Нафтогазу

Укрінформ
Національне управління зі стягнення боргів Фінляндії вилучило 3,7 млн євро, які належали РФ, щоб компенсувати українській енергетичній компанії «Нафтогаз України» знищення її майна Росією.

Про це повідомляє Yle, передає Укрінформ.

Зазначається, що в минулому управління переважно вилучало нерухомість, що належала Росії, але ця конфіскація стала грошовою.

Підкреслюється, що майнові арешти та конфіскації пов’язані з військовими операціями Росії в Україні на підставі позову Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та її дочірніх компаній.

Приблизно 3,7 млн євро, на які було накладено тимчасовий арешт, були російським вкладом у нині неіснуючу програму співробітництва ЄС на зовнішніх кордонах, в якій брали участь і Гельсінкі, і Москва.

Програма, яку у Фінляндії контролювало Міністерство зайнятості та економіки, була спрямована на підтримку розвитку прикордонних районів між країнами.

Згідно з документом судового виконавця, Росія сплатила свій фінансовий внесок у розмірі 3,7 мільйона євро перед початком війни проти України у 2022 році. Програма співробітництва на кордоні була припинена після повномасштабного вторгнення, а гроші залишились у міністерстві, в якого їх тепер вилучено.

Вказується, що з 2024 року Управління зі стягнення боргів Фінляндії вилучило російських активів на суму понад 40 млн євро.

Окрім вилучень, Фінляндія почала стягувати з Росії компенсацію за завдану нею шкоду Україні.

Минулого тижня Гельсінський окружний суд постановив виконати компенсацію в мільярди євро, яку Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов’язав Росію виплатити Україні у 2023 році.

У квітні того ж року суд зобов’язав Москву виплатити близько 4,3 млрд євро компенсації за незаконну експропріацію активів Нафтогазу в анексованому Росією Криму в 2014 році.

Згідно з міжнародним правом, кожна держава-учасниця повинна виконати рішення на своїй території, як це вже зробила Фінляндія.

Як повідомляв Укрінформ, компенсацію у розмірі 5 млрд доларів США РФ зобов'язана сплатити за збитки, завдані захопленням активів компаній Групи Нафтогаз у АР Крим у 2014 році.

