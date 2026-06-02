Фінляндія арештувала майже €4 мільйони російських активів на користь Нафтогазу

Зазначається, що в минулому управління переважно вилучало нерухомість, що належала Росії, але ця конфіскація стала грошовою.

Підкреслюється, що майнові арешти та конфіскації пов’язані з військовими операціями Росії в Україні на підставі позову Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та її дочірніх компаній.

Приблизно 3,7 млн євро, на які було накладено тимчасовий арешт, були російським вкладом у нині неіснуючу програму співробітництва ЄС на зовнішніх кордонах, в якій брали участь і Гельсінкі, і Москва.

Програма, яку у Фінляндії контролювало Міністерство зайнятості та економіки, була спрямована на підтримку розвитку прикордонних районів між країнами.

Згідно з документом судового виконавця, Росія сплатила свій фінансовий внесок у розмірі 3,7 мільйона євро перед початком війни проти України у 2022 році. Програма співробітництва на кордоні була припинена після повномасштабного вторгнення, а гроші залишились у міністерстві, в якого їх тепер вилучено.

Вказується, що з 2024 року Управління зі стягнення боргів Фінляндії вилучило російських активів на суму понад 40 млн євро.

Окрім вилучень, Фінляндія почала стягувати з Росії компенсацію за завдану нею шкоду Україні.

Минулого тижня Гельсінський окружний суд постановив виконати компенсацію в мільярди євро, яку Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов’язав Росію виплатити Україні у 2023 році.

У квітні того ж року суд зобов’язав Москву виплатити близько 4,3 млрд євро компенсації за незаконну експропріацію активів Нафтогазу в анексованому Росією Криму в 2014 році.

Згідно з міжнародним правом, кожна держава-учасниця повинна виконати рішення на своїй території, як це вже зробила Фінляндія.

Як повідомляв Укрінформ, компенсацію у розмірі 5 млрд доларів США РФ зобов'язана сплатити за збитки, завдані захопленням активів компаній Групи Нафтогаз у АР Крим у 2014 році.

