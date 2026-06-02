Шмигаль обговорив із турецьким міністром спільну розробку газових родовищ у Чорному морі

Перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики України Денис Шмигаль провів зустріч із міністром енергетики та природних ресурсів Туреччини Альпарсланом Байрактаром.

Як передає Укрінформ, про це Шмигаль повідомив у Телеграмі.

Зокрема, сторони обговорили поточну ситуацію в українській енергосистемі та її потреби у підготовці до наступного опалювального сезону.

"Окрема увага - реалізації домовленостей, досягнутих між Президентом України Володимиром Зеленським і президентом Туреччини Реджепом Ердоганом щодо енергетичного партнерства та зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні. Маємо значний потенціал для поглиблення співпраці як на міждержавному рівні, так і між нашими компаніями", - написав Шмигаль.

Він висловив зацікавлення України у створенні нового маршруту постачання газу з використанням української газотранспортної системи та підземних сховищ. "Цей проєкт здатен забезпечити до 5 мільярдів кубометрів газу на рік не лише для України, а й для країн Центральної та Східної Європи. Вже працюємо над його комерційною та технічною моделлю", - наголосив Шмигаль.

Окремо сторони обговорили перспективи спільної розробки газових родовищ у Чорному морі.

Як повідомлялося, Україна та Туреччина мають намір поглибити економічну співпрацю та збільшити обсяги двосторонньої торгівлі до $10 мільярдів.