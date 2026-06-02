Нацбанк у травні перерахував на потреби оборони понад ₴122 мільйони

Зазначається, що загалом із початку повномасштабного вторгнення зі спецрахунку на потреби оборони Національний банк перерахував понад 153,4 млрд грн, у травні 2026 року – майже 122,7 млн грн.

"Станом на 1 червня 2026 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, становить майже 6,4 млрд грн. За минулий місяць на спецрахунок надійшло майже 3,3 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Усього з початку повномасштабного вторгнення на спецрахунок надійшло понад 158,7 млрд грн в еквіваленті.

Кошти переказували як громадяни та підприємства України, так і міжнародна спільнота (зокрема із США, Великобританії, Німеччини, Данії, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу, Литви та ще багатьох країн світу).

Із-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти стерлінгів, канадські долари, юані Женьміньбі, єни, швейцарські франки, злоті, австралійські долари) надійшло майже 136,6 млрд грн в еквіваленті.

Зокрема, було перераховано:

на потреби Національної гвардії України – понад 1 689 млн грн;

на потреби Національної поліції України – 1 650 млн грн;

на потреби Міністерства оборони України – понад 38 401 млн грн;

на потреби Державної прикордонної служби України – 999,5 млн грн;

на потреби Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України – понад 8 203 млн грн;

на потреби Державної служби України з надзвичайних ситуацій – понад 156,2 млн грн;

на потреби РНБО України – майже 40,1 млн грн;

на потреби Державної спеціальної служби транспорту – понад 233 млн грн;

на потреби Служби безпеки України – понад 784,1 млн грн;

на потреби військових частин – понад 286,9 млн грн;

на потреби Головного управління розвідки Міністерства оборони України – понад 1 491 млн грн;

на потреби Агенції оборонних закупівель – понад 97 260 млн грн. (протягом травня було повернуто 287,7 млн грн раніше невикористаних коштів);

на потреби оборонної роботи обласних військових адміністрацій – понад 2 216 млн грн (11.05.2026 – 9,8 млн грн; 22.05.2026 – 42,9 млн грн; 29.05.2026 – 70,0 млн грн).

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк у квітні спрямував зі спецрахунку на потреби оборони майже 2 млрд грн.