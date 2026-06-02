Після запуску ЗВТ товарообіг між Україною та Сербією може зрости вдвічі - посол

Посол України в Сербії Олександр Литвиненко прогнозує, що після підписання угоди про зону вільної торгівлі з Сербією товарообіг між країнами, який наразі становить близько 440 мільйонів доларів, може зрости вдвічі.

Про це дипломат сказав у інтерв’ю виданню “Апостроф”, передає Укрінформ.

Литвиненко висловив переконання, що Україна і Сербія мають «плідно взаємодіяти». У цьому контексті він нагадав про недавній візит до Белграда віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки. Тоді сторони відновили переговори щодо зони вільної торгівлі, розпочаті ще 2011 року. Литвиненко також зазначив, що було призначено співголів спільної міжурядової комісії Україна-Сербія, яка востаннє зустрічалася майже 15 років тому.

«Можливо, за кілька місяців вдасться провести засідання. У цьому сенсі є позитивні чинники. Товарообіг між країнами відновився до рівня того, який був до вторгнення. Становить він зараз близько 440 мільйонів доларів. Якщо запрацює ЗВТ, то цю цифру можна збільшити вдвічі», - спрогнозував посол України.

За його словами, якщо вдасться все владнати до наступного року, «це буде дуже добре».

Водночас дипломат зауважив, що перемовини стосовно ЗВТ зараз тільки стартували, а оскільки Сербія не є членом СОТ, у документ потрібно внести дуже багато правок.

«Це достатньо технічно складна й клопітка робота. Але за наявності політичної волі, а вона з обох сторін є, вирішити це питання можливо», - вважає Литвиненко.

Як повідомляв Укрінформ, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка під час зустрічі з президентом Сербії Александром Вучичем обговорив розширення ЄС, двосторонню співпрацю та регіональний розвиток.

