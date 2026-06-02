Politico: 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії стосуватиметься «Лукойлу» і «Роснефти»

ЄС поспішає узгодити 21-й пакет санкцій проти Росії до кінця наступного тижня. До нього увійдуть заходи, спрямовані проти нафтових доходів Росії, її банків та тіньового флоту.

Про це Politico повідомили троє дипломатів та чиновників ЄС, передає Укрінформ.

Запропоновані санкції, які, як очікується, будуть представлені Європейській комісії наступного тижня, свідчать про те, що Брюссель посилює стратегію тиску на Росію, а не прагне до переговорів - попри заклики деяких лідерів призначити «спеціального посланця» для мирних переговорів, зазначає видання.

«Ідея полягає в тому, що після літа Україна може опинитися в сильнішій позиції. Призначення спеціального посланця на цьому етапі може підірвати зусилля з тиску на Росію саме тоді, коли Україна починає переламувати хід війни на свою користь», - зазначив один чиновник на умовах анонімності.

Ключовою пропозицією є закріплення верхньої межі ціни на російську нафту. Термін дії поточної «цінової стелі» закінчується цього літа, і якщо не вжити заходів, вона буде підвищена за автоматичним механізмом. Країни наполягають на закріпленні поточної ціни, яка позбавить Москву додаткових фінансових доходів від зростання цін на нафту. Однак, за словами дипломатів, повна заборона на російську нафту навряд чи буде введена, як і запропонована заборона на морські перевезення.

Зазначається, що нові санкції ЄС стосуватимуться російських енергетичних компаній «Лукойл» і «Роснефть», а також очікується введення нових санкцій щодо суден російського тіньового флоту та супутніх послуг.

Очікується також внесення до списку санкцій Патріарха Кирила, очільника Російської православної церкви, який є близьким союзником Володимира Путіна. Попередню спробу ввести санкції проти патріарха заблокувала Угорщина.

«Ми очікуємо, що обмежувальні заходи будуть поширені на додаткові судна тіньового флоту та його ширшу екосистему», - повідомив посол України в ЄС Всеволод Ченцов. І додав: «Настав час розв'язати питання щодо "Росатома" - російського агентства з атомної енергетики, яке, на думку Києва, є частиною військової машини Путіна.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Bloomberg, Євросоюз нині розглядає низку обмежувальних заходів, які він може внести у новий 21-й пакет санкцій проти Росії, включаючи обмеження проти ще близько 20 танкерів тіньового флоту, які Москва використовує для транспортування свого «чорного золота».

Раніше ЗМІ повідомляли, що Європейський Союз може ухвалити наступний пакет санкцій проти Росії за агресію проти України вже наприкінці червня або на початку липня.