НАБУ викрило схему на ₴170 мільйонів під час будівництва Ташлицької ГАЕС для «Енергоатому»

Серед підозрюваних: організатор схеми — фактичний власник низки компаній; екскерівник відділу відокремленого підрозділу «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом».

За даними слідства, роботи з добудови Ташлицької ГАЕС виконувала одна з компаній організатора схеми. Попри зрив строків та порушення щодо компанії процедури банкрутства, з нею систематично укладали додаткові угоди, в яких змінювалися перелік та обсяг робіт, а також терміни їх виконання.

Як інформує НАБУ, це стало можливим завдяки впливу фактичного власника компанії на посадовців Енергоатому.

За однією з таких додаткових угод, яких загалом уклали понад 70, зазначає пресслужба, придбали комплект обладнання автоматизованої системи управління ГАЕС загальною вартістю понад 305 млн грн. Закупівлю здійснили через підконтрольну іноземну фірму, що дозволило штучно завищити ціну обладнання майже на 170 млн грн.

Дії підозрюваних кваліфікували за ч. 5 ст. 191 КК України, організатора схеми затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі дії тривають, встановлюється коло всіх осіб, причетних до оборудки.

Як повідомляв Укрінформ, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро повідомили про підозру чотирьом учасникам злочинної схеми із заволодіння коштами державного підприємства, що перебуває у сфері управління Державного агентства з управління резервами України.