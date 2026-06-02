Курси долара та євро на 2 червня
Таблиця
Укрінформ
Долар офіційно подорожчав на 4 копійки, євро - також на 4 копійки.
Про це свідчать дані на сайті Національного банку України, передає Укрінформ.
Офіційні курси валют на вівторок, 2 червня, становлять:
- 1 долар США - 44,30 грн (44,26 грн станом на 1 червня)
- 1 євро - 51,59 грн (51,55 грн станом на 1 червня)
Середній курс в банках, за даними minfin.com.ua, становить (купівля - продаж):
- долар США: 44,00 – 44,45 грн
- євро: 51,20 – 51,95 грн
Середній готівковий курс в обмінних пунктах (купівля - продаж):
- долар США: 44,10 – 44,19 грн
- євро: 51,55 – 51,75 грн
Картковий курс (купівля - продаж) становить:
- у Приватбанку 44,03– 44,44 грн/$ та 51,19 – 52,08 грн/EUR
- у monobank: 44,04 – 44,43 грн/$ та 51,30 – 51,99 грн/EUR
Як повідомляв Укрінформ, у проєкті державного бюджету на 2026 рік уряд закладає розрахунковий середньорічний курс гривні до долара на рівні 45,6 грн/$.