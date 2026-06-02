Біткойн вперше за два місяці впав нижче $70 000

Ціна найбільшої криптовалюти світу - біткойна - вперше за майже два місяці впала нижче 70 000 доларів, на нестабільні настрої вплинули побоювання щодо війни між США та Іраном, а також нечастий продаж цього токена компанією Strategy Inc.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

На початку європейських торгів ціна біткойна впала на цілих 2,4% до 69 660 доларів, що є найнижчим показником з 8 квітня.

Відзначається загальне зниження вартості криптовалют, зокрема, Ether, Solana та інших токенів.

«Геополітична невизначеність у поєднанні з побоюваннями щодо фінансових перспектив компанії Strategy сильно вплинули на біткойн», – сказала співзасновниця Orbit Markets Керолайн Морон.

У понеділок найбільший публічний власник біткойна компанія Strategy американського підприємця Майкла Сейлора повідомила про свій перший продаж біткойнів з кінця 2022 року, реалізувавши токени на суму близько 2,5 млн доларів. Цей крок став символічним відходом від максималістської стратегії, яка допомогла компанії стати одним із найбільших покупців на ринку.

Ще одна загроза для біткойна пов’язана з біржовими фондами, які до цього сприяли зростанню ціни після свого запуску понад два роки тому.

За даними Bloomberg, американські спотові біткойн-ETF зазнали чистого відтоку протягом рекордних 11 днів поспіль, причому інвестори за цей період вивели майже 3,5 млрд доларів.

«Підтверджене щоденне або тижневе закриття (зниження ціни біткойна – ред.) нижче позначки 70 000 доларів означатиме структурну зміну, а не просто реакцію на новини», - підкреслив керівник відділу торгівлі деривативами в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні компанії FalconX Шон Макналті.

Як повідомляв Укрінформ, після зростання біткойна на початку травня до понад 80 000 доларів, його ціна у середині травня опустилася нижче 79 000 доларів.

