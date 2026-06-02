Долар і євро дорожчають: Нацбанк оголосив курс гривні на 3 червня
Таблиця
Укрінформ
Долар офіційно подорожчав на 3 копійки, євро - на 7 копійок.
Про це свідчать дані на сайті Національного банку України, передає Укрінформ.
Офіційні курси валют на середу, 3 червня, становитимуть:
- 1 долар США - 44,33 грн (44,30 грн станом на 2 червня)
- 1 євро - 51,66 грн (51,59 грн станом на 2 червня)
Як повідомляв Укрінформ, у проєкті державного бюджету на 2026 рік уряд закладає розрахунковий середньорічний курс гривні до долара на рівні 45,6 грн/$.
Фото: НБУ