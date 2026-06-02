В Україні ярими зерновими засіяли 97% прогнозованих площ

В Україні станом на 2 червня аграрії засіяли понад 5,84 млн га ярих зернових та зернобобових культур, що становить 97% від прогнозованих площ.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Зокрема, найбільше засіяли кукурудзи – на площі 4,33 млн га. Також уже засіяно 186,2 тис. га пшениці, ячменю – 713,4 тис. га, гороху – 259,5 тис. га, вівса – 137,5 тис. га та проса – 37,6 тис. га.

Гречкою вдалося засіяли площу у 51,1 тис. га.

У регіональному розрізі до трійки лідерів за найбільшими площами посівів ярих зернових увійшли аграрії Полтавщини, які засіяли 594,1 тис. га, Чернігівщини – 567 тис. га та Вінниччини – 481,6 тис. га.

Завершується також сівба технічних культур, якими вже засіяно площу у 6,9 млн га або 95% до прогнозу.

Зокрема, цукровими буряками засіяно 190 тис. га, що становить 96% від прогнозу. Соняшник займає 4,73 млн га (95%), а соя – майже 2 млн га (96% від запланованих площ).

Як повідомлялось, цьогорічний врожай зернових та олійних культур прогнозується на рівні 83,6 млн тонн, що на 3,6 млн тонн більше, як порівняти з минулорічним результатом.